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Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanı Hasan, "Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi, ayrıca yaklaşık 5 bin yaralı ve onlarca kayıp var." dedi.

Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi. 

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, televizyonda yayınlanan açıklamasında, "Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi, ayrıca yaklaşık 5 bin yaralı ve enkaz altında onlarca da kayıp var." dedi.

Charles Helu Köprüsü'nden uzak durun

Öte yandan, Beyrut Valisi Mervan Abbud da gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın meydana geldiği yerin yakınındaki Charles Helu Köprüsü'nde çatlaklar oluştuğu yönünde bilgilerin geldiğini söyledi.

Abbud, vatandaşlardan köprüden uzak durmalarını istedi.

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle Yüksek Savunma Konseyi, başkent Beyrut'u "felaket bölgesi" ilan etmişti.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2020, 00:03
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