Beyrut Limanı soruşturması bir kez daha askıya alındı

En-Nahar gazetesinin de aralarında bulunduğu Lübnan yerel basınına göre, Beyrut'taki Temyiz Mahkemesi, eski bakan Yusuf Fenyanus'un adli müfettişe henüz yanıt vermemesi üzerine dosya ile ilgili yeni bir karar verdi.

Haberde, Temyiz Mahkemesi'nin, Fenyanus'un müfettişe yanıt verinceye kadar hakim Tarık Bitar'ın dosyayı soruşturmasını durdurma kararı aldığı kaydedildi.

Eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Gazi Zuaytir'in avukatları 12 Eylül'de, soruşturmayı yürüten hakim Tarık Bitar hakkında "görevden alınma" talebiyle dava açmıştı.

Temyiz Mahkemesi'nin söz konusu talebi karara bağlayıncaya kadar, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturma süreci askıya alınmıştı.

Söz konusu durdurma kararı ile birlikte, 2020'den bu yana soruşturma 4. defa askıya alınmış oldu.