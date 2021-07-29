'Beyrut patlamasından sonra vatandaş korunamadı'

Ulusal İnsan Hakları Kurumu, Beyrut Limanı'nda 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamanın birinci yılının dolmasına birkaç gün kala patlamada zarar görenleri korumaya yönelik bir rapor yayımladı.

Raporda, Beyrut Limanı patlaması ve sonrasında yaşananlara dair toplanan verilerin, Lübnan makamlarının tüm vatandaşlarını gıda, sağlık, eğitim ve konaklama alanlarında korumada başarısız kaldığını gösterdiğine dikkat çekildi.

Raporda, "Bakanlık ve ilgili birimler, patlama felaketinden sonra ilk yardım ve insanların ihtiyaçlarını karşılama konularında ortak bir strateji veya plan yapmadı." denildi.

Patlamadan zarar görenlere yardım dağıtım konusunda adaletsizlik yapıldığına işaret edilen raporda, bazı yardımların birden çok kez aynı kişilere veya ihtiyacı olmayan kişilere yapıldığının gözlendiği ifade edildi.

İnsani yardımların dağıtımı sırasında yabancı işçilerin ayrımcılığa maruz kaldığına dikkat çekilen raporda, bazı kuruluşların da uluslararası hayır kuruluşlarından yardım aldıkları gerekçesiyle mültecilere yardım etmeye yanaşmadığı kaydedildi.

Rapordaki eleştirilere dair resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 190'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı, 300 bin kişinin yerinden olduğu açıklanmıştı.