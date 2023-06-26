Biden'dan Ebu Gureyb'i hatırlatan "iki yüzlü" açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, İşkence Mağdurlarıyla Dayanışma Günü'nde Ukrayna, Suriye ve Kuzey Kore'de çok sayıda işkence mağduru olduğuna işaret ederek tüm ülkeleri işkenceyi ortadan kaldırmaya ve işkence mağdurlarını desteklemeye çağırdı.

Biden, İşkence Mağdurlarıyla Dayanışma Günü dolayısıyla yazılı açıklama yayımladı.

ABD'nin her türlü insanlık dışı muameleye karşı olduğunu savunan Biden, işkenceyi ortadan kaldırmaya ve işkence mağdurlarına yardım etmeye olan bağlılıklarını vurguladı.

Biden, "Ukrayna'da, Rusya askeri güçleri mensuplarının korkunç vahşetine dair kanıtlar gördük. İstismar örnekleri, işgal makamlarıyla işbirliğini zorlamak için ve sorgulamalar sırasında dayak, elektrik şoku, sahte infazlar ve cinsel şiddet kullanımı gibi işkence türlerini içeriyordu." ifadelerini kullandı.

Suriye'de de on binlerce kişinin ortadan kaybolduğunu ve işkenceye maruz kalmaya devam ettiğini kaydeden Biden, Kuzey Kore'de de siyasi mahkum kampları dahil özellikle kadınlara yönelik cinsel şiddeti, zorla kürtaj ve kısırlaştırma gibi uygulamaların olduğuna dair raporlar olduğunu kaydetti.

Biden, "Dünyanın her bölgesinden işkence raporları görüyoruz. Hiçbir ülke bundan muaf değil." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin her türlü işkencenin yasaklanması ve işkence mağdurlarına verdiği destekten bahseden Biden, diğer ülkeleri de işkence mağdurları için rehabilitasyon ve adaleti desteklemek, işkence ile insanlık dışı muameleyi sonsuza dek ortadan kaldırmak için harekete geçmeye çağırdı.

ABD'ye yönelik eleştiriler

Diğer yandan ABD'de CIA ve eski Başkan George W. Bush yönetimi, 11 Eylül saldırılarından sonra "kara bölgeler" olarak adlandırılan merkezlerde terör şüphelilerine uygulanan sorgulama teknikleri nedeniyle yoğun eleştirilere uğramıştı.

Başta insan hakları örgütleri olmak üzere uluslararası kamuoyu, Bush yönetiminin ABD topraklarında suç kabul edilen işkenceyi rahatça yapabilmek ve mahkumların ABD yasalarının sağladığı imkanlardan faydalanmalarını önlemek için Guantanamo hapishanesini açtığına vurgu yapmıştı.

ABD'nin Irak işgali sırasında kullandığı Ebu Gureyb Cezaevi'nde de Amerikan askerlerinin yaptığı işkenceler uluslararası kamuoyunda tepki toplamıştı.