Biden hastane sorusuna gülerek tepki verdi

İsrail'e sınırsız desteğini bildirmek için Tel Aviv'e gelen Joe Biden, skandala imza attı.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, 12 gündür Gazze'ye bomba yağdırıyor. Dün akşam saatlerinde ise Gazze'de bir hastaneyi hedef alan İsrail, 500 kişinin ölümüne neden oldu.

Hastane katliamının ardından bugün İsrail'e ziyarette bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenleyen ikilinin soru cevap bölümünde ise skandal bir olay yaşandı.

DANIŞMANLAR YAYINI KESTİ

Basın toplantısının sonunda bir gazetecinin ABD Başkanı Joe Biden'ı işaret ederek sorduğu "Hastane saldırısından kim sorumlu?" sorusunun ardından araya giren danışmanlar yayını kesti. O anlarda Biden'ın kahkahalara boğulması kameralara saniye saniye yansırken uzaktan "Değişen bir şey yok, ABD'de de yaşanıyor bu gibi olaylar" yanıtını verdiği duyuldu.