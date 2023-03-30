Biden-Netanyahu gerilimi göstermelik mi gerçek mi?

İsrail'de tartışmalı yargı düzenlemesinin ertelenmesinin ardından sokakların tansiyon düştü. Ancak ABD ve İsrail'den karşılıklı sert açıklamalar geliyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın "bu yolda devam edemezler" açıklamasına tepki gösterdi.

"İsrail, dış baskılara göre karar veren bir ülke değil." dedi.

İsrail'de yargı düzenlemesi ertelendi, ancak tartışmalar bitmedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Netanyahu yönetimi için "bu yolda devam edemezler." dedi.

Tartışmalı yargı düzenlemesi nedeniyle endişelerini dile getirdi.

Netanyahu'yu Washington'a davet edip etmeyeceği sorusuna ise "yakın zamanda değil" cevabını verdi.

"İsrail, ABD bayrağındaki yıldızlardan biri değildir"

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

“İsrail, kararlarını en iyi dostları da dahil olmak üzere dış baskılara göre değil, halkının iradesiyle veren egemen bir ülkedir” dedi.

İsrail'in iktidar ortağı, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de Biden'a, "İsrail, ABD bayrağındaki yıldızlardan biri değildir." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Eski İsrail Savunma Bakanı ve muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi Başkanı Benny Gantz ise, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamasında İsrail hükümetine uyarı mesajı olduğunu belirtti.

Düzenlemenin ertelenmesinin ardından müzakereler de başladı.

Daha önce tasarının çekilmesini isteyen İsrail Cumhurbaşkanı Herzog müzakerelerin ikinci gününde muhalefet temsilcileri ile bir araya geldi.