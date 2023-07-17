Biden, Netanyahu'yu ABD'ye davet etti

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ülkesine davet ettiği bildirildi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu ve Biden, "iki ülke arasında güçlü ittifakın ilerletilmesi, İran ve vekillerinin doğurduğu tehdidin giderilmesi, bölgesel barışın genişletilmesi, işgal altındaki Batı Şeria'da sükunetin sağlanmasına ilişkin çabanın sürdürülmesi" konularında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Netanyahu'nun görüşmede, ülkede yargının yetkilerini kısıtladığı gerekçesiyle yoğun biçimde protestolara yol açan düzenlemeye ilişkin "yasa tasarısının gelecek hafta Meclis'ten geçirileceğini ve yaz tatilinde bu konuda geniş bir uzlaşı sağlanması için çalışacağını" söylediği kaydedildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Netanyahu'yu ABD'de görüşmeye davet ettiği, Netanyahu'nun olumlu yanıt verdiği ve karşılıklı ekiplerin bu konuda takvimin belirlenmesi için çalışmalara başlayacağı belirtildi.

İsrail basını, Netanyahu ve Biden'ın en son mart ayında telefonda görüştüğüne dikkati çekti.

İsrail'de yılbaşında Başbakan Netanyahu liderliğinde ülke tarihinin "en sağcı hükümeti" diye tanımlanan kabine göreve gelmişti. Aşırı sağcıların kritik görevler aldığı İsrail'deki hükümetin Biden yönetimiyle ilişkileri karşılıklı açıklamalarla dalgalı bir seyir izlemişti.

Netanyahu, yılbaşında iktidara gelmesine rağmen henüz ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmemişti. Biden, martta verdiği bir demecinde, "Netanyahu'nun yakın zamanda Washington'a davet edilmeyeceğini" açıklamıştı.

Biden yakın zamandaki bir röportajında da İsrail'deki hükümetin "en aşırı hükümet" olduğunu belirtmişti. İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim yanlısı aşırı sağcı isimlerin kabinede yer aldığını hatırlatan Biden, "'İstediğimiz yere yerleşiriz, onların burada olmaya hakları yok' diyen kişilerin sorunun bir parçası olduğunu" ifade etmişti.

Öte yandan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD Başkanı Biden ile görüşeceği dört günlük resmi bir ziyaret için bu akşam Washington'a hareket edecek.

Ertelenen yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Netanyahu, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini 27 Mart'ta ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclis'ten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

Netanyahu koalisyonu ve muhalefet arasındaki yargı düzenlemesi müzakerelerinin tıkanmasının ardından hükümet, yakın zamanda yargı düzenlemesi kapsamında yeniden düğmeye basmıştı.

İktidar, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak "akla yatkınlık" diye isimlendirilen yasa tasarısını Mecliste birinci oylamada geçen hafta kabul etmişti. Yasanın yürürlüğe girebilmesi için Mecliste üç oylamadan geçmesi gerekiyor.

İsrail'de Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi ve diğer sağ politikalarına karşı çıkan protesto hareketi, 6 aydır ülke genelinde gösterilerine devam ediyor.