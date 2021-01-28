Tahran'dan Biden yönetime tepki

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in dün düzenlediği basın toplantısında İran ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) nükleer anlaşmayı destekleyen kararına işaret eden Zarif, "ABD, nükleer anlaşmayı ihlal etti, İranlıların gıda ve ilaç teminini engelledi, 2231 sayılı karara uyanları cezalandırdı. Bu alçakça karmaşa süresince İran anlaşmaya bağlı kaldı, yalnızca anlaşmayı düzeltici önlemler aldı. Şimdi kim ilk adımı atmalı? Trump'ın azami baskı başarısızlığını unutmayın." ifadelerini kullandı.

"Şart öne sürmek Trump'ın mirasına bakıştır"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin danışmanı Hüsameddin Aşina da yeni ABD yönetiminin tutumunu Eski ABD Başkanı Trump'ın yöntemine benzetti ve sonuç vermeyeceğini ifade etti.

İran Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığını da yürüten Aşina, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "ABD Dışişleri Bakanı'nın 2231 sayılı Güvenlik Konseyi kararıyla ilgili ülkesinin yükümlülüklerini yerine getirmek için şartlar öne sürmesi Trump'ın meşum mirasına bir bakıştır. Bu yöntem sonuç verseydi Trump'ın kendisi Tahran'dan gelecek bir telefonun hasretiyle Beyaz Saray'dan ayrılmazdı." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin eski Başkanı Trump, İran ile küresel güçler arasında imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de ülkesini tek taraflı çekerek, İran'a yönelik yaptırımları geri getirmiş ve yeni yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

İRan yaptırımların kaldırılmasını bekliyor

İran, 5 Ocak 2020'de, nükleer anlaşmadan çekilen ABD'nin yaptırımlarına karşı anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütlerini askıya aldığını duyurmuştu. İran, Trump sonrasında göreve gelen yeni Washington yönetiminden nükleer anlaşmaya yeniden dahil olarak tüm yaptırımları kaldırmasını bekliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise dün düzenlediği basın toplantısında Tahran yönetiminin anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirene kadar Washington'un bu konuda adım atmayacağını açıklamıştı.

İran'ın, Trump yönetiminde uygulanan yaptırımlara karşılık nükleer anlaşmayı ihlal eden adımlarını geri döndürmesi gerektiğini vurgulayan Blinken, İran'ın anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesinin ve ABD'nin de yaptırımları kaldırmak için bunu teyit etmesinin zaman alacağını belirtmişti.

AA