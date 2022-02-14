Bin Zayid Türkiye ve halkına istikrar ve büyüme temennisinde bulundu

Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Türkiye ile ortaklığını güçlendirmeye istekli olduğunu belirtti.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, Erdoğan ile Bin Zayid'in başkent Abu Dabi'deki El-Vatan Sarayı'nda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede ikili iş birliğinin yanı sıra bölgesel gelişmelerin ele alındığı aktarılan haberde, bölgede güvenlik, barış ve istikrarı artırmaya yönelik çabalar ile barışçıl çözümlerin desteklenmesine ilişkin mutabakata vurgu yapıldı.

Habere göre Bin Zayid, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde bu önemli ziyaretin iş birliğini güçlendirme ve ortak çalışmalarda yeni müreffeh bir dönemin inşasının başlangıcı olması dileğini ifade etti.

Veliaht Prens Bin Zayid, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın selamlarını iletirken, Türkiye ve halkına istikrar ve büyüme temennisinde bulundu.

Yemen'deki Husilerin BAE'ye yönelik saldırılarına karşı Türkiye'nin sergilediği dostça duruş için teşekkür eden Bin Zayid, Kasım 2021'de Ankara'ya yaptığı ziyaret sırasında imzalanan mutabakat zaptı ve anlaşmaların iki ülke arasındaki büyük ekonomik ve ticari ortaklığın temelini oluşturduğunu belirtti.

"BAE Türkiye ile ortaklığını güçlendirmeye istekli." ifadesini kullanan Bin Zayid, iki ülke ticaret hacminin artması konusunda da istekli olduklarını kaydetti.

Bin Zayid, bölgesel barış ve iş birliğinde atılacak her adımı memnuniyetle karşılayacaklarını ifade ederek, ülkesinin, bölgedeki çeşitli zorluklarla ortak mücadele için Türkiye ile iş birliğine önem verdiğini vurguladı.