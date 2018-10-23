"Bir daha asla olmayacak"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir açıklama yaptı. Endonezya'da bir basın konferansında konuşan Bakan Cubeyr, Kaşıkçı olayı ile ilgili olarak, "Bir daha asla böyle bir şey yaşanmayacak" şeklinde konuştu.

El-Cubeyr Kaşıkçı olayında Suudi Arabistan’ın detaylı bir soruşturma yürütülmesine bağlı kalacaklarını dile getirdi. Yaşananlardan sorumlu olanların hak ettikleri cezayı alacaklarını belirten Bakan, Türkiye soruşturmayı yürütmeleri için bir ekibin gönderildiğini belirtti.

El-Cubeyr, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili kapsamlı soruşturma başlattığını belirterek, Kaşıkçı olayının soruşturulması için Türkiye'ye ekip gönderdiklerini ve gazetecinin ölümünden sorumlu herkesin tutuklanacağını ifade etti.

Cubeyr’in bugünkü temaslarının ardından Endonezya'dan ayrılması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2018, 11:14