Bir deprem de Umman'da

Sultan Kabus Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, başkent Muskat'ın 451 kilometre güneybatısında Umman Denizi kıyısındaki Dukm kentinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 07.55'te kaydedildi.

Yerin 16,3 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtilen depremde, şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya hasar bildirilmedi.