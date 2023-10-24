Bırakılan esirin anlattıkları İsrail'i rahatsız etti

Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli kadın esir Yochaved Lifshitz'in, "Kur'an'a inanan insanlar olduklarını ve bize zarar vermeyeceklerini söylediler. Tünellerdeki kendi koşullarının aynısını bize de sağladılar." şeklindeki açıklaması İsrail'de tepki çekti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının dün gece Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı üzerinden serbest bıraktığı iki kadın esirden 85 yaşındaki Yochaved Lifshitz'in sözleri sosyal medyada yoğun şekilde tartışıldı. Lifshitz'in "Hamas Kur'an'a inanan insanlar olduklarını ve bize zarar vermeyeceklerini söylediler. Tünellerdeki kendi koşullarının aynısını bize de sağladılar." şeklindeki açıklamasının canlı yayınlanması İsrail tarafında tepkileri beraberinde getirdi.

"CANLI YAYINDA AÇIKLAMA YAPMASINA İZİN VERMEK HATAYDI"

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail için yayın yapan bir kuruluştan alıntıladığı açıklamada, "Lifshitz'in canlı yayında açıklama yapmasına izin vermek hataydı." ifadelerine yer verdi. Ülkenin basketbol takımının medya sorumlusu Roy Cohen de sosyal medya hesabından, "Bu basın açıklamasının yapılmasına izin verilmesi eleştirilmeli." yorumunu yaptı.

"HAMAS ONU GERİ ALSIN"

İsrailli Rikki Blaiberg "Geri gelmesi talihsizlik, Hamas onu geri alsın." şeklinde paylaşımda bulunurken, Yehud Gainot adlı İsrailli ise 85 yaşındaki Lifshitz'e "solcu çöp" diyerek hakaret etti. Öte yandan, Haaretz'in diplomasi muhabiri Amir Tibon, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu destekçilerinin Lifshitz'e "öfkeyle saldırdığını" belirtti. İsrail makamları, Yochaved Lifshitz'in ifadeleri hakkında henüz açıklamada bulunmadı.

Lifshitz, Kassam Tugaylarının, sağlık durumlarıyla yakından ilgilendiğine dikkati çekerek şu ifadeleri kullanmıştı: "Önce 25 kişinin toplandığı büyük bir salona vardık ve birkaç saat sonra insanları ayırıp ayrı bir odaya koydular. Bize bağlı bir doktor vardı ve birkaç günde bir neler olup bittiğini görmeye geliyordu. Doktor mutlaka ilaç getiriyordu. Toplamda 5 kişiydik ve her birimizin başında bir koruma vardı. Davranışları iyiydi, bizimle tüm ayrıntılarıyla ilgilendiler."

HAMAS 2 REHİNEYİ DAHA SERBEST BIRAKMIŞTI

Kassam Tugayları, dün Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda, elindeki İsrailli esirlerden Yochaved Lifshitz ve Nurit Yitzhak'ı "insani ve sağlık gerekçeleriyle" ve "tek taraflı" serbest bıraktığını duyurmuştu. Lifshitz ve Yitzhak, dün gece Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nda Kızılhaç yetkililerine teslim edilmişti.