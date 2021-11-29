"Birleşik Aap Emirlikleri Eşref Gani'nin siyasi faaliyetlerini kısıtlıyor"

Taliban geçici hükümetinin Sözcü Yardımcısı Ahmadullah Vasik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BAE'de bulunan Gani, eski güvenlik danışmanı Hamdullah Muhib ve Belh vilayeti eski Valisi Ata Muhammed Nur'un bu ülkedeki siyasi faaliyetlerine BAE tarafından kısıtlama getirildiğini ileri sürdü.

Vasik, söz konusu kişilerin siyasi faaliyetlerine nasıl bir kısıtlama getirildiği konusunda bilgi paylaşmadı.

Bu konuda henüz BAE makamlarından resmi açıklama yapılmadı.

Başkent Kabil'in 15 Ağustos'ta Taliban'ın eline geçmesiyle eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve birçok üst düzey hükümet yetkilisi BAE'ye kaçmıştı.

Gene af ilan eden Taliban yönetimi ise ülkeyi terk eden muhaliflerin ve eski hükümet çalışanlarının tekrar ülkelerine dönmesi için çağrıda bulunmuştu.

Geçmişte Taliban ile birtakım sorunlar yaşayan BAE, Taliban'ın iktidara gelmesiyle yeniden ilişkiler kurmaya başladı.

BAE, Taliban'ın 15 Ağustos'ta yönetime geçmesiyle Kabil'deki büyükelçiliğini kapatmış, geçen günlerde ise tekrar açmıştı.