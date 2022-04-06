Birleşmiş Milletler: Yemen'de milyonlarca insan ramazan ayında yeterince yiyecek bulamıyor

OCHA'nın sosyal medya platformu Twitter'daki hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada, "Bu ramazan, Yemen'de milyonlarca insan yeterince yiyecek bulamıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, donör ülkelere Yemenliler için bağışta bulunma çağrısı yapıldı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi de 3 Nisan'da yaptığı açıklamada, Yemen'in çok büyük oranda insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede 7 yıldır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Yemenli taraflar arasında bugün yerel saatle 19.00'da iki ay süreyle ateşkes başladı. Bu geceden itibaren hava, kara ve deniz operasyonları durdurulacak." ifadelerini kullanmıştı.