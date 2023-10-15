Blinken'a Mısır'da "Yahudi" hatırlatması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısır ziyaretinde büyük bir şoka uğradı. Blinken, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın benzeri bir tepki göstermesi sonrası geri adım atarak, "İnsan olarak geldim" dedi.

İşgalci İsrail'in başlattığı katliam operasyonu, 9. gününde tüm dehşetiyle devam ediyor. Bombardıman ortasında kalan Filistin'de bir insanlık dramı yaşanırken, dünyanın gözü 7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin savaşına çevrildi.

"BİR YAHUDİ OLARAK BURADAYIM"

İsrail ordusunun Filistin'e yönelik saldırılarına destek vermek amacıyla geçtiğimiz perşembe günü Tel Aviv'e bir ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında, "Bugün sadece ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak da buradayım." sözlerini sarf etmişti.

Sözlerine devam eden Blinken, "İsrail'e net bir mesaj getirdim. Kendinizi savunabilecek kadar güçlü olabilirsiniz. Ancak ABD var oldukça hiçbir zaman bunu yapmak zorunda kalmayacaksınız çünkü biz her zaman yanınızda olacağız." ifadesini kullandı.

CUMHUBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BLINKEN'A "YAHUDİ" TEPKİSİ

Blinken'ın skandal açıklamasına bir gün sonra sert bir şekilde çıkışan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "'İsrail'e, Dışişleri Bakanı sıfatıyla değil bir Yahudi sıfatıyla yaklaşıyorum.' diyor. Bu nasıl bir politikacı? Bu nasıl bir yaklaşım? Bunu söylediğin zaman sana karşındakiler de şunu söylerse, 'Ben de bölgeye bir Müslüman sıfatıyla yaklaşıyorum.' derse ne diyeceksin? Bak biz 'Yahudi, öbür tarafta Türk, öbür tarafta şu, bu.' demiyoruz. Ya karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacaksın." tepkisini göstermişti.

SİSİ'DEN ABD DIŞİŞLERİ BAKANI'NA SOĞUK DUŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisinin ardından bugün de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşen Blinken beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Mısır Cumhurbaşkanı, Blinken'ın yüzüne, "Burada bir Yahudi olarak bulunduğunu söylemiştin. Ben Mısır'da Yahudilerle birlikte büyüyen bir Mısırlıyım. Yahudiler burada hiçbir zaman herhangi bir baskıya maruz kalmadılar ve bölgemizde Yahudilerin hedef alınması hiçbir zaman yaşanmadı." ifadelerini kullandı.

BLINKEN GERİ ADIM ATTI

ABD Dışişleri Bakanı da Sisi'ye, "Buraya bir insan olarak geldim" şeklinde yanıt verdi.

"TOPLU CEZALANDIRMAYA DÖNÜŞTÜ"

Sisi ayrıca muhatabına, "Gazze'deki durumun kontrol altına alınabilmesini ve çatışmaya başka tarafların müdahil olmamasını umduğunu" belirterek, "İsrail'in tepkisi meşru müdafaanın ötesine geçerek toplu cezalandırmaya dönüştü." sözlerini kaydetti.

ABD Dışişleri Blinken, aralarında İsrail, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan, BAE ve Mısır’ın da bulunduğu bölge ziyareti kapsamında bugün başkent Kahire’ye gelmişti