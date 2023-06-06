Blinken İsrail'i Yahudilere şikayet etti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken,siyonist rejim yanlısı lobi kuruluşu AIPAC'ta yaptığı konuşmada, bölgedeki Yahudi yerleşimlerinin barışın önünde engel oluşturduğunu söyledi.

Blinken, işgal altındaki Batı Şeria'da "ilhaka yönelik adımlar ya da kutsal mekanlardaki statükonun bozulmasının" ''iki devletli çözümün'' başarı şansını zedeleyeceğini kaydetti.

Blinken, "Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesi, aradığımız umut ufku önünde açık bir engel oluşturmaktadır" dedi. Blinken, "Aynı şekilde Batı Şeria'nın ilhakına yönelik fiili ya da hukuki herhangi bir adım, kutsal mekanlardaki tarihi statükonun bozulması, evlerin yıkımına devam edilmesi, nesiller boyunca o evlerde yaşayan ailelerin tahliyesi, iki devletli çözümün başarı şansına zarar vermektedir" diye konuştu.

ABD'deki en güçlü Yahudi lobi kuruluşu olarak bilinen Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesinde (AIPAC) Blinken'ın bu sözlerinin ardından sessizlik olduğu belirtiliyor.