Blinken ve Gani arasında görüşme: Afgan halkını desteklemeye devam edeceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile telefonda görüştü.

Görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, iki ismin Afganistan'daki son durumu kapsamlı şekilde ele aldığını ve ülkedeki şiddetin derhal sona ermesi için devam eden diplomatik ve siyasi çabaların aciliyetini görüştüklerini bildirdi.

Görüşmede Blinken, Gani'ye, ABD'nin Afganistan yönetimiyle olan diplomatik ve güvenlik ilişkisini sürdürmeye ve Afgan halkını desteklemeye devam edeceğini belirtti.