BM heyeti Hudeyde’de

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen elçisi Martin Griffiths başkanlığındaki heyet, Yemen hükümeti ve Husi milisleri arasında mücadele alanına dönüşen Hudeyde’nin durumunu görüşmek için Yemen’e gitti. İki grup arasında barış görüşmelerinde de arabuluculuk yapması beklenen heyetin bölgeye ulaşmasının ardından limanın kontrolünün BM’ye devredilmesi gündeme geldi.

BM sözcüsü Rheal LeBlanc bugün yaptığı açıklamada, uluslararası ajansın limanı yönetme konusunda denetleyici bir rol oynamaya hazır olduğunu açıkladı.

Limanı Husilere vermek istemeyen Yemen hükümetiyle Husi milisler arasında bölgede hakimiyet kurmak için büyük çatışmalar çıkıyor. Limanın uzun bir zaman kapalı kalması durumunda bölgeye gıda malzemeleri ulaşmıyor. Milyonlarca insanın açlıkla boğuştuğu Yemen’de en büyük tehdidin açlık olduğu kaydediliyor.

Yemen hükümeti, limanın Husilerin eline geçmesi halinde İran’ın daha fazla füze göndereceğinden endişe ediyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

