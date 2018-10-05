BM: Suriyeliler'i geri dönmeye zorlayamayız

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Ali Al-Za’tari, Suriyeli mültecileri geri dönmeye teşvik etmediklerini, bu kararı gönüllü şekilde kendilerinin vermesi gerektiğini söyledi.

Al-Za’tari, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in ''Suriyeli mültecilerin gönüllü dönüşleri için bütün şartların mevcut olduğu ve ülke dışındaki bütün Suriyelilere kapıların açık olduğu'' açıklaması hatırlatılan Al-Za’tari, geri dönüş kararının mültecilerin kendileri tarafından verilmesi gerektiğini ifade etti.

Al-Za’tari, ''Mültecilerin geri dönmesi için kendilerini güvende hissetmesi gerek. BM Suriyeli mültecileri geri dönmeye teşvik etmiyor ama Suriye adım attıkları zaman yardım etmeye hazırız.'' dedi.

Ülke içinde yerinden edilen Suriyelilerin bazılarının evlerine geri döndüğünü belirten Al-Za’tari, Şam, Lazkiye, Humus, Hama ve Halep'in bazı kısımlarının güvenli ve dönüşe açık göründüğünün ancak bunun değerlendirmesini yine mültecilerin kendilerinin yapması gerektiğinin altını çizdi.

Al-Za’tari, Türkiye, Ürdün, Lübnan, Avrupa ve başka ülkelerde 5 milyondan fazla Suriyeli mülteci olduğunu söyledi.

Kaynak: AA