BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen krizi için BAE'de

BAE haber ajansı WAM'ın haberine göre, Karkaş ile Grundberg'in görüşmesi Dubai'de gerçekleşti.

Karkaş görüşmede, Birleşik Arap Emirlikleri’nin, Yemen’de krizin son bulması için gösterilen tüm çabalara ve tarafların uzlaşmasını sağlayacak ortamı oluşturmayla görevlendirilen BM Temsilcisi'ni desteklemeye bağlı kalacağını vurguladı.

Grundberg'in iletişim ofisinden yapılan açıklamada ise BM Temsilcisi'nin, Karkaş ile Yemen’de müzakereler aracılığıyla kapsamlı siyasi bir çözüme ulaşmak için BAE'nin BM’nin çabalarını desteklemekteki rolü üzerine görüştüğü kaydedildi.

BAE'nin, Yemen'de oluşturulan Arap koalisyonunda Suudi Arabistan'dan sonra ikinci ortak olarak etkin gücü bulunuyor.