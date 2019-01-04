BM Yemen Özel Temsilcisi Yemen ve Suudi Arabistan'a gidecek

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Griffiths'in Yemen ve Suudi Arabistan'a ziyaret gerçekleştirmek üzere yola çıktığını duyurdu.

Griffiths'in Yemen'in Sana kentinde Husiler ve ateşkes denetleme komitesinin başına getirilen Hollandalı General Patrick Cammaert ile bir araya geleceğini aktaran Haq, ardından Riyad'a geçerek Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ve diğer yetkililerle görüşeceğini ifade etti.

BM, Husiler ve Yemen hükümeti arasında 6 Aralık 2018'de başlayan, 13 Aralık'ta liman kenti Hudeyde ve çevresinde ateşkes anlaşmasının kabulüyle sona eren müzakerelerin ardından bu ay sonunda tarafları tekrar ikinci tur görüşmeler için bir araya getirmeyi hedefliyor.

Diplomatlar, müzakerelerin bu kez Kuveyt'te olabileceğini belirtiyor.

Yemen'de insani kriz derinleşiyor

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yarısını oluşturan 14 milyon kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.

Yemen'e gıda ürünlerinin yaklaşık yüzde 90'ı, insani yardımların da yüzde 80'inin giriş noktası olması açısından Hudeyde Limanı, Yemen halkı için hayati önem taşıyor.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaşmış durumda.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA