BM Yemen Temsilcisi Grundberg, aşiretlerden yardım istedi

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, ülkedeki krizin çözümü için Yemenli aşiretlerin katkısını beklediğini belirtti.

Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Yemenli Aşiretler Forumuna, Grundberg ve Yemenli 40'tan fazla aşiretin temsilcisinin yanı sıra AB Yemen Misyonu Başkan Yardımcısı Marion Lallis ve Fransa Büyükelçisi Jean-Marie Safa katıldı.

Sana Stratejik Araştırmalar Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, forumda konuşan Grundberg, Yemenli taraflar arasında çatışmaların 6 yıldır başarılı bir müzakere süreci olmadan devam ettiğini ifade etti.

Grundberg, "Müzakerelerde ilerleme olmaması, aşiret liderlerinin de dahil olacağı yerelde ve ülke çapında ciddi diyalog ve görüşmelerin başlatılmasını gerektirmektedir." dedi.

Yemen'deki insani krize dikkati çeken Grundberg, "Aşiretlerin Yemen'deki krize çözüm bulunması için katkı sağlamasını ve barış sürecini desteklemesini dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda 233 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 30 milyonluk nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor. Ayrıca dünyanın en kötü insani ve ekonomik krizlerinden birinin yaşandığı ülkede iç savaş, ekonomide yaklaşık 126 milyar dolar zarara yol açtı.