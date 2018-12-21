BMGK'den Yemen kararı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Yemen'de liman kenti Hudeyde'de ateşkesi destekleyen ve bölgeye uluslararası ateşkes denetleyicileri gönderilmesini öngören kararı kabul etti.
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 21 Aralık 2018, 21:49
BMGK, Yemen'in Hudeyde kentinde ateşkesi destekleyen ve bölgeye uluslararası ateşkes denetleyicileri gönderilmesi kararını kabul etti.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Yemen'de liman kenti Hudeyde'de ateşkesi destekleyen ve bölgeye uluslararası ateşkes denetleyicileri gönderilmesini öngören kararı kabul etti.
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 21 Aralık 2018, 21:49