BMGK'den Yemen kararı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Yemen'de liman kenti Hudeyde'de ateşkesi destekleyen ve bölgeye uluslararası ateşkes denetleyicileri gönderilmesini öngören kararı kabul etti.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2018, 21:49