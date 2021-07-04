Bomba yüklü tekneler imha edildi

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilere ait bomba yüklü 2 teknenin saldırı hazırlığındayken imha edildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Yemen'in batısındaki Hudeyde vilayetinde yer alan Es-Salif Limanı yakınlarında bomba yüklü iki teknenin imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Husi milislerine ait bubi tuzaklı iki tekne, Salif Limanı yakınlarında saldırı hazırlığındayken imha edildi." ifadelerine yer verildi.

Hudeyde vilayetinin kuzeybatısındaki Salif Limanı, Husi milislerinin kontrolündeki bölgede bulunuyor.

Husiler ise konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.