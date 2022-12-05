Boykot çağrılarına destek veren İranlı ünlü futbolcunun dükkanları mühürlendi

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nda yayınlanan haberde, 5-7 Aralık tarihleri için yapılan boykot ve grev çağrıları "devrim karşıtı" olarak nitelendirilirken, Dayi'nin bu çağrılara destek için dükkanlarının kapalı olacağını duyurduğu ve bu nedenle işyerlerinin mühürlendiği ifade edildi.

Dayi'ye ait olduğu ileri sürülen Nur Mücevher Galerisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "5-7 Aralık tarihlerinde kapalı olacakları" duyurulmuştu.

Konuya ilişkin ünlü futbolcu Ali Dayi'den ise henüz bir açıklama gelmedi.

İran'ın efsanevi futbolcularından Ali Dayi, daha önce de Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "FIFA ve Katar Futbol Federasyonu'nun eşim ve kızlarımla Dünya Kupası'na katılmamız için yaptığı resmi davete, çoğumuzun kendini iyi hissetmediği bu günlerde ülkemde sizlerle birlikte olmak için hayır cevabını verdim." ifadelerini kullanmıştı.

İranlı eski futbolcu, gösteriler sırasında "sevdiklerini kaybeden tüm ailelere" başsağlığı dilediği mesajını, "İran ve İranlılar için aydınlık günler diliyorum." temennisiyle tamamlamıştı.

Sosyal medyada muhalifler tarafından yapılan paylaşımlarda ülkede 3 günlük boykot ve grev çağrıları yapılmış, bazı üniversite öğrencileri de boykota destek verdiklerini açıklayarak bu sabah itibarıyla derslere girmeme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Ülke geneline yayılan gösterilerde yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, 10 binden fazla kişi ise gözaltına alınmıştı.