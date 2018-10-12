Boykotu desteklediği için İsrail'e giremedi

İsrail'i boykot hareketine destek verdiği gerekçesiyle bir haftadan fazla süredir İsrail’e girişine izin verilmeyen ABD’li öğrenci Lara Alkasım'ın (22) ülkeye girişine izin verilmesi için mahkemeye yaptığı başvuru reddedildi.

Tel Aviv Yerel Mahkemesi, Kudüs İbrani Üniversitesi'nde Yüksek Lisans yapmak için öğrenci vizesiyle 2 Ekim'de İsrail'e gelen ancak "Filistin İçin İsrail’i Boykot Girişimi" olarak bilinen BDS hareketine destek verdiği gerekçesiyle polis tarafından ülkeye alınmayan Alkasım’ın dün görülen davasını karara bağladı.

Mahkeme, İsrail polisi tarafından 10 güne yakın süredir Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanında tutulan Alkasım'ın İsrail'e girişine izin verilmesi için yaptığı başvuruyu reddetti.

İsrail basınına konuşan Alkasım'ın avukatı Yotam Ben-Hillel, kararın üzüntü verici olduğunu belirterek, müvekkilinin kararın ardından atacağı adımı değerlendirdiğini söyledi.

Lara Alkasım, karara itiraz için İsrail Yüksek Mahkemesine başvurma hakkına sahip ancak bu hakkı kullanıp kullanmayacağı henüz bilinmiyor.

Polis tarafından ülkeye girişine izin verilmemesi sebebiyle mahkemeye başvuran Alkasım, dün Tel Aviv Yüksek Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

Dedesi Filistinli olan ABD vatandaşı Lara Alkasım, Kudüs İbrani Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi almak amacıyla 2 Ekim'de İsrail’e gelmişti.

İsrail polisi, BDS hareketine destek verdiği gerekçesiyle öğrenci vizesi bulunan Alkasım’ın ülkeye girişine izin vermemişti.

Lara Alkasım, polisin kararının ardından ülkesi ABD’ye dönmeyi reddederek mahkemeye başvurmuştu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2018, 21:01