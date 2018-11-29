İran Başsavcısından Ruhani’ye eleştiri

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin hükümetini, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ekonomi ve internet konusundaki vurgularına gerekli özeni göstermediği gerekçesiyle eleştiren Muntazeri, şöyle devam etti:

"Rehber (İran lideri Hamaney), seçilmiş hükümeti destekliyor ancak biz seçimlerimizde dikkatli olmalıyız. Mecliste neler oluyor? Bakın mecliste nasıl konuşmalar yapılıyor? Rehber'in internet konusundaki açıklamaları ülke medyasının ancak yüzde 50'sinde yer bulabiliyor. Bugün internette ülkenin yıkılmakta olduğu propagandası işleniyor. Bu haberler hepimizi etkiliyor ancak gerçekte böyle bir durum yok."

Çevrecilere casusluk suçlaması

İran'da casusluk suçlamasıyla tutuklanan çevreciler konusuna da değinen Muntazeri, "ABD ve İsrail, kendi unsurları yoluyla çevrecilik kisvesi altında ülkenin hassas ve hayati noktalarına sızdı." ifadesini kullandı.

Muntazeri, bu konuda ellerinde kesin kanıtlar olduğunu iddia ederek, casuslukla suçlanan tutuklu çevrecilere destek veren yetkilileri de eleştirdi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2018, 15:21