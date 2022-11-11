Burak Özdemir Katar'da restoran açtı

Başkent Doha'daki Ticaret Merkezi'nde bulunan restoranın açılışına Türk ve Katarlı iş adamları da katıldı. Açılışa yoğun ilgi gösterilirken, Katar şubesine özel hazırlanan dans beğeni topladı.

Özdemir, dünya kupası başlamadan kısa bir süre önce yeni şubenin açılışını yapmak için Doha'da bulunduğunu belirterek, bu restoranın Türkiye'nin ve Türk halkının bir markası olduğunu söyledi.

Özdemir, dünya kupası turnuvaları boyunca, futbolcuları ve taraftarları ağırlayacaklarını, daha iyi işler çıkarabilmek için daha fazla çalışacağını dile getirdi.

Katar, 20 Kasım - 18 Aralık'ta 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak.