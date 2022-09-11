Burc Halife'nin etrafına dev bir halka yapılacak

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yer alan dünyanın en yüksek gökdeleni Burc Halife'nin etrafına dev bir halka yapılması planlanıyor.



Dubai merkezli mimarlık firması Znera Space, "Downtown Circle" adını verdiği proje kapsamında sıradışı bir tasarım hazırladı.



Mimari planlama ve çizim hizmetleri sunan Pictown şirketiyle işbirliği içinde hazırlanan tasarımlarda, 829,8 metrelik gökdelenin etrafında, çevre uzunluğu en az üç kilometrelik bir halka yerleştirilmesi öngörülüyor.



Halka kendi içinde 5 kata sahip ve yerden yaklaşık 550 metre yüksekte.



Öte yandan mimarlar Najmus Chowdry and Nils Remess, projenin şimdilik tasarım seviyesinde olduğunu, inşasının da ekonomik ve pratik açıdan henüz mümkün görülmediğini söyledi.



ABD'nin önde gelen yayın kuruluşlarından CNN'e konuşan Remess ve Chowdry, "Bunu bir tartışma başlatmak için yarattık. Kentsel gelişimin ve şehirlerdeki yoğunluğun yeniden düşünülmesini sağlamak istedik" dedi.



Dubai gibi işlek bir şehirde yer aldığı için tasarımlarında Burc Halife'yi tercih ettiklerini belirten mimarlar, şehirlerde nüfus yoğunluğu sonucunda ortaya çıkan sorunlarla ilgili çözüm yaratmayı amaçladıklarını belirtti.



Chowdry ve Remess, sürdürülebilirliğe önem verdiklerini de ifade ederek, halkanın çatısını tamamen güneş enerjisi panelleriyle kaplı şekilde tasarladıklarını söyledi.

Dubai'de sıcaklıklar sık sık 40 derecenin üzerinde seyrediyor. Mimarlar, bundan faydalanmak için tasarımlarında "güneş enerjisi hidrojen hücreleri" adını verdikleri bir teknolojiye de yer verdi.



Sistemde güneş enerjisi sayesinde su, hidrojene dönüştürülüyor ve halka içindeki elektrik ihtiyacı bu şekilde karşılanıyor. Aynı sistem, klimaların çalışması için de kullanılıyor.



Mimarlar, sıradışı yapıda toplu taşıma hizmeti verecek bir elektrikli tramvay da tasarladı. Araç, saatte 100 kilometre hıza ulaşabiliyor.



Chowdry ve Remess farklı evlerin, mağazaların ve parkların yer almasını planladıkları bu halkada, şehrin içinde ayrı bir ekosistem kurmak istediklerini belirtti.

Kaynak: Şarku’l Avsat