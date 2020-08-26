Filistinli Büyükelçi, İsrail'le anlaşan Abu Dabi Veliaht Prensi'ni babasına darbe yapmakla suçladı

Filistin'in eski Ankara Büyükelçisi Ribhi Hallum, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile normalleşme anlaşması yapmasını, "Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın babasına karşı yaptığı bir darbe olarak" değerlendirdi.

Büyükelçi Hallum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in Ürdün Nehri üzerindeki sınırlarını tanımak, Filistin'den vazgeçmek ve denizden nehre kadar uzanan Filistin topraklarının İsrail'e ait olduğunu tanımaktır." dedi.

Hallum, İsrail ile normalleşme anlaşmasının, BAE'nin kurucularının mirasına yönelik tarihi bir ihanet olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"BAE'de 1978'de Büyükelçilik yaptığım sırada İsrail ve işgalden bahsedildiğinde BAE'nin kurucusu ve ilk devlet başkanı) Zayid bin Sultan Al Nahyan'ın 'Hayber'in çocukları yıkılsınlar' dediğini duyardım ve bunu her işgalden bahsettiğinde tekrarlardı."

Filistinli Büyükelçi, normalleşme anlaşmasını, bir kişinin sahibi olmadığı bir şeyi hak etmeyene vermesi şeklinde değerlendirerek, Veliaht Prens Bin Zayid'in, Filistin konusunda tasarruf hakkı bulunmadığını vurguladı.

Büyükelçi Hallum, normalleşme anlaşmasının aynı zamanda Ürdün'ün Kudüs üzerindeki vesayetinin Ürdün'den alınarak Bin Zayid'in müttefiki Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a verilmesi girişimi olduğunu belirterek, Bin Selman'ın da buna zemin hazırlamak için her türlü yönteme başvurduğunu söyledi.

Hallum, ayrıca Türkiye'nin Filistin davasına yönelik tutumundan da övgüyle söz etti.

İsrail-BAE normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

ABD, İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklamada, İsrailli ve BAE'li yetkililerin gelecek haftalarda bir araya gelerek yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, karşılıklı elçiliklerin açılması konularında ikili anlaşmalar imzalayacağı kaydedilmişti.

Anlaşmanın duyurulmasının ardından İsrail istihbarat servisi Mossad’ın Başkanı Yossi Cohen de geçen hafta ilk kez resmi bir şekilde Abu Dabi'ye giderek, BAE Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun Bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelmişti.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2020, 19:40