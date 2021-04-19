Büyükelçi Yıldız: 'Belli adımlar atılması gerekiyor'

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ve Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Irak'ın Erbil kentindeki temasları kapsamında, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Erbil Ofisini ziyaret ederek, IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve ITC Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf ve Türkmen yetkililerle bir araya geldi.

Görüşme sonrası AA muhabirine konuşan Yıldız, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakanı Mesrur Barzani ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani ile Erbil'de gerçekleştirdiği ikili görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Veda ziyaretleri çerçevesinde Erbil'e geldiğini ve ilk ziyaretini Türkmen Bakan Maruf'a yaptığını kaydeden Yıldız, ardından da IKBY Başkanı, Başbakanı ve KDP lideri ile görüştüğünü söyledi.

Yıldız, her üç yetkilinin de Başika'da şehit olan askerden dolayı başsağlığı dileklerini ilettiklerini, kendilerinin de Erbil Havalimanı'na düzenlenen saldırı da dahil olmak üzere, bu saldırıları kınadıklarını iletti. Yıldız, bu tür saldırıların ne Irak'a ne IKBY'ye ne de Türkiye-Irak ilişkilerine faydası olduğunu söylediklerini aktardı.

Büyükelçi, IKBY'nin Irak'ın önemli bir parçası olduğunun ve IKBY-Türkiye arasındaki ilişkilerin son derece değerli olduğunun da görüşmelerde altını çizdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde Bağdat ile Erbil arasındaki ilişkilerin daha geliştiği, sorunların geride bırakıldığı ve daha uyum içerisinde çalışıldığı ortamın Türkiye-Irak ilişkilerine olumlu yansımaları olacağını da muhataplarımıza özellikle vurguladık. Bu konuda tabii ki Bağdat ile diyalogda bulunduğumuz gibi biz Erbil ile de teşvik edici bir diyalog içerisinde hep olduk, bulunduk."

"Terörle mücadelede IKBY ile koordinasyon kanallarımız var"

Terör örgütü PKK ile mücadele konusuna ilişkin değerlendirmede bulunan Yıldız, "Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadele boyutunda IKBY ile olumlu ve ileriye götürmek istediğimiz bir diyalog ve koordinasyon kanallarımız da var. Arzumuz tabii ki bu terör belasının IKBY'den defedilmesi." diye konuştu.

Yıldız, şu anda en fazla konuşulan gündemdeki konunun Sincar'daki anlaşmanın uygulanması meselesi olduğunu belirterek, Türkiye'de olduğu gibi IKBY tarafındaki kanaatin de anlaşmanın uygulanmasına ilişkin henüz çok tatmin edici bir ilerleme gerçekleşmediği yönünde olduğunu vurguladı.

Anlaşmanın uygulanmasını arzu ettiklerini kaydeden Yıldız, "Bu anlaşmanın uygulanması demek, PKK'nın oradan defedilmesi ve bunun yanı sıra tabii ki oradaki tüm yabancı unsurların orayı terk etmesi, Sincar'ın gerçek sahibi olan başta Yezidiler olmak üzere tüm bölge sakinlerinin bölgeye dönmesi." ifadelerini kullandı.

Yıldız, anlaşmanın uygulanmasının geciktiği her safhanın aslında, anlaşmanın uygulanmasını daha da zor kıldığına işaret etti.

"PKK, ikna yoluyla bir yerden ayrılacak bir terör unsuru değil"

Türkiye'nin PKK ile yıllardan beri mücadele ettiğini ve Türkiye'de önemli gelişme ve ilerleme kaydedildiğini vurgulayan Yıldız, şöyle devam etti:

"PKK, ikna yoluyla bir yerden ayrılacak bir terör unsuru değil. PKK ile mücadele gerekiyor. PKK'ya farklı opsiyonlar sunduğunuz taktirde kendisi için en uygun opsiyonu tabii ki tercih edecektir. O da o bölgede farklı yöntemlerle mevcudiyetini korumak anlamına gelecektir. Biz Sincar'da PKK'nın adının farklı şekilde var olmaya devam ettiği bir ortamın ne Irak'ın ne IKBY'nin ne de Türkiye'nin faydasına olacağına inanıyoruz."

PKK'nın bir terör örgütü olduğunu ve o şekilde de adlandırılması gerektiğini vurgulayan Yıldız, "PKK sadece burada yasa dışı olarak bulanan bir yapı değil. Dolayısıyla Irak'ın toprak bütünlüğünü, birliğini, egemenliğini savunan hiçbir Iraklı gücün PKK'nın buradaki varlığını destekleyeceğini, hele hele onlarla birlikte hareket edeceğini düşünmek istemiyoruz. Hem Bağdat'ta hem de Erbil'de bu yönde mesajlar veriyoruz." ifadelerini kullandı.

- "IKBY'de PKK'nın oluşturduğu tehdit konusunda giderek artan bir farkındalık var"

PKK'nın IKBY'deki terör faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yıldız, "PKK'nın burada, ne tür bir tehdit oluşturduğuna dair, huzura, güvenliğe tehdit oluşturduğu konusunda IKBY kanadında giderek artan bir farkındalık var." dedi.

Yıldız, PKK'nın bölge için oluşturduğu tehdit konusundaki farkındalığın, IKBY'nin tamamında bulunduğunu söylemenin zor olduğunu dile getirerek, Erbil'de yaptığı görüşmelerde bu konunun da gündeme geldiğini belirtti.

IKBY'nin Erbil merkezli önemli bölümünde bu farkındalığın bulunduğuna işaret eden Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz IKBY'nin tamamında bu farkındalığın oluşması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü IKBY'nin diğer bölgelerinde farkında olmadıklarından değil, ama o farkındalığın yaratacağı belli sonuçlar var, belli adımlar atılması gerekiyor. Biraz o adımları atmak istememenin yarattığı bir durumdan bahsediyoruz belki."

Yıldız, IKBY'li yetkililerle yaptığı görüşmelerde, PKK'nın, IKBY'nin de dirliğine ve güvenliğine oluşturduğu tehdidin tüm IKBY'deki unsurlarca kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

Büyükelçi Yıldız, Erbil ve Ankara arasındaki diyalog kanallarının da sıkı ve sağlam tutulması gerektiğini bir kere daha vurguladıklarını kaydetti.