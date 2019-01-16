Cabir-Nasip sınır kapısında geçiş sıkıntısı

Ürdün ile Suriye arasında üç yılı aşkın sürenin ardından açılan Cabir-Nasib Sınır Kapısındaki sıkı prosedür bölgede ticari hareketliliğin artmasını temenni eden taksi şoförlerinin ve sınıra yakın tüccarların beklentisini karşılayamadı.

Cabir-Nasib Sınır Kapısının açılmasını, ticarete yeniden hareketlilik getirir ümidiyle dört gözle beklediklerini ifade eden Suriye hattında çalışan ve halk arasında "Bahhara" ismiyle bilinen Ürdünlü taksiciler ile sınıra yakın dükkan sahipleri, 3 ay önce açılan sınır kapısından beklediklerini elde edemedi.

Suriye ile Ürdün arasındaki ticari sirkülasyon ve geçişler için can damarı addedilen, üç yıl önce güvenlik gerekçesiyle kapatılan Ürdün'ün kuzeyindeki Ramsa kentindeki Cabir-Nasib Sınır Kapısı, 15 Ekim 2018'de yeniden açılmıştı. Suriye hattında çalışan ve halk arasında "Bahhara" ismiyle bilinen Ürdünlü taksiciler, sınır kapısındaki sıkı uygulamalardan dolayı uzun kuyruklar oluşturdu.

Kaynak: AA