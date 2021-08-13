Camiden çıkanlara gaz ve ses bombalarıyla saldırdılar

Filistin Din İşleri Bakanlığının, İsrail'in uygulamalarını protesto etmek için El Halil'de cuma namazının yalnızca Harem-i İbrahim Camisi'nde kılınması çağrısı sonrası 5 binden fazla Filistinli namazı Harem-i İbrahim'de eda etti.

Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Hıfzı Ebu Senine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin cuma namazı öncesi Harem-i İbrahim Camisi'nin çevresinde yoğun şekilde konuşlandığını söyledi.

İsrail askerlerinin cuma namazı sonrası cemaate gaz ve ses bombalarıyla saldırdığını ifade eden Senine, olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin ise bilgi vermedi.

Senine, Din İşleri Bakanlığının çağrısı üzerine 5 binden fazla Müslümanın cuma namazını Harem-i İbrahim Camisi'nde kıldığını kaydetti.

İsrail askerleri, cuma namazı öncesi Harem-i İbrahim Camisi'nin çevresinde ve girişlerinde kontrol noktaları kurmuştu.

Camiye ulaşabilmek için birkaç barikattan geçmek zorunda kalan Filistinliler, girişlerde sıkı kimlik kontrolünden geçirilmişti.

Filistinliler, İsrail'in çıkardığı zorluklara rağmen cuma namazını eda edebilmek için Harem-i İbrahim Camisi'ne akın etmişti.

İsrail, Filistinlilerin tüm itirazlarına rağmen Harem-i İbrahim Camisi'nde asansör ve otopark inşa etmeye başlamıştı.

Filistinli yetkililer, İsrail'in caminin simge yapılarına zarar verdiğini ve bu şekilde Yahudileştirmeye ve İslami kimliğini değiştirmeye çalıştığını belirterek otopark inşasına karşı çıkıyor.

Filistin Din İşleri Bakanlığı, dün, İsrail'in uygulamalarını protesto etmek için El Halil'deki tüm camilerin kapatılarak cuma namazının yalnızca Harem-i İbrahim Camisi'nde kılınması kararı almıştı.

UNESCO Dünya Mirası Komitesi, Temmuz 2017'de Harem-i İbrahim Camisi'ni ve El Halil'dekiEski Şehir'i Dünya Mirası Listesi'ne dahil etmişti.

Filistinliler, asansör inşa etme kararının, korunması gereken bir miras olan caminin tarihi kimliğini değiştirdiği için BM kararlarının ihlali anlamına geldiğini belirtiyor.

Eski İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, Mayıs 2020'de Harem-i İbrahim'in geliştirilmesi projesi kapsamında vakıf arazilerine el konulması projesini nihai olarak onaylamıştı.

Müslümanlara göre Harem-i İbrahim Camisi, Mekke'deki Mescid-i Haram, Medine'deki Mescid-i Nebevi ve Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor.

Caminin altında yer alan Hazreti İbrahim ve eşi Hazreti Sare'nin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarlarının bulunduğuna inanılan mağara, İsrail tarafından "Ata Babalar (Machpelah)" olarak isimlendiriliyor. Harem-i İbrahim, bu nedenle sık sık fanatik Yahudilerin baskınlarına uğruyor.

Hazreti İshak ve eşine ait kabirler, Müslümanlara ayrılan kısımda kalırken diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmış durumda.

Harem-i İbrahim Camisi, Baruch Goldstein adlı fanatik bir Yahudi'nin 25 Şubat 1994'te 29 Müslüman'ı öldürdüğü katliamın ardından kapatılmış ve yeniden açıldığında çoğu Yahudilere tahsis edilecek şekilde ikiye bölünmüştü.

AA