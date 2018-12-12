Çatışmalar Yemenlileri göçe zorluyor

İsveç'te Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde devam eden istişare toplantıları sebebiyle Yemen'deki birçok cephede çatışmalar dururken, ülkenin güneyindeki Dali kentinde ise şiddet tüm hızıyla sürüyor.

Hükümet güçlerinin 5 Kasım'da Dali kentinde Husilerin elinde bulunan bazı köy ve askeri mevzileri ele geçirmesinin ardından kente bağlı Demt İlçesi içlerine kadar ilerleyen çatışmalar, bölgede binlerce sivili daha yerlerinden etti.

Siviller, Yemen'de halihazırda en şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgeden kaçarak daha güvenli olduğuna inandıkları yerlere kaçıyor.

600 YILDIR İLK KEZ CUMA KILINMADI

Demt İlçesinin en büyük köyü Hagab, şiddetli çatışmalara sahne olan noktalardan sadece biri. Çatışmalarda 3'ü kadın 11 kişinin hayatını kaybettiği köy, neredeyse halkın tamamının evlerini terk ederek daha güvenli bölgelere gitmesi nedeniyle adeta hayalete dönmüş durumda.

Evlerini geride bırakıp başka bölgelere sığınmak zorunda kalan siviller, basına yaptıkları açıklamada, 600 yıllık köyde ilk defa bu ay cuma namazı kılınmadığını söyledi.

Köylüler bu hafta itibariyle köyde cuma namazının kılınmadığı 5'inci haftaya girildiğini belirtti.

Merkezi Cenevre'de bulunan "SAM İnsan Hak ve Özgürlükleri" örgütü, geçen ay yayınladığı raporda, Hagab Köyündeki binden fazla kişinin evlerini terk ettiğini ve 3 evin Husiler tarafından yıkıldığını aktarmıştı.

DALİ’DE ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Hagab Köyü ile sınırlı kalmayan ve Demt İlçesinin güney bölgelerinde büyüyen çatışmalar Dali'nin Beytul Yezidi, Er-Rabat, Hab, Er-Ruhbe, El-Maraş ve El-Esle köylerine de sıçradı.

Beytul Yezidi ve Er-Rabat köyleri, hedef gözetilmeden düzenlenen saldırılarda bazı evlerin de vurulması üzerine son iki hafta içinde boşaltıldı.

Bölgedeki görgü tanıkları, çatışan tarafların aralıksız şekilde topçu saldırılar düzenlediğini ve bu durumun sivillerin hayatını tehlikeye attığını anlattı.

YEMEN'DE İSTİŞARE TOPLANTILARI

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Yemen istişare toplantıları, 6 Aralık'ta İsveç'in başkenti Stockholm'de başlamıştı.

Yemen hükümeti ile Husilerin hazır bulunduğu, BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'in yürüttüğü görüşmelerde, esir ve tutukluların serbest bırakılması, Hudeyde'deki çatışmalar, Merkez Bankası'nın durumu, Taiz ablukası, insani yardımların ulaştırılması ve Sana Havalimanı'nın durumu gibi taraflar arasındaki tartışmalı meseleler masaya yatırılıyor.

İstişare toplantılarında bugünün müzakereler için son gün olduğu ifade ediliyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

85 BİN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Yemen’de insani kriz ölümcül boyutlara ulaştı. 21 milyon insan gıda sıkıntısı çekiyor. Çatışma, açlık, kolera ve çeşitli salgın hastalıklar nedeniyle şu ana kadar binlerce insan öldü.

Uluslararası raporlara göre Yemen’de ölen çocukların sayısı 85 bine ulaştığı kaydedildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net,AA