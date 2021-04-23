Çekirge sürüsü tehdit ediyor

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'ya konuşan Murteza, Tarım Bakanlığında görevli ekiplerin, çekirgelerin ulaştığı sınır bölgelerde incelemelerde bulunduğunu söyledi.

Lübnan'ın sınır bölgelerine ulaşan çekirge sürüsünün henüz belli bazı yerlerde az sayıda görüldüğüne işaret eden Murteza, ancak hızla artması ve ilerlemesinden kaygı duyulduğunu kaydetti.

Murteza, çekirge sürüsünün görüldüğü bölgelerde askeri helikopterle ilaçlama yapılacağını bildirdi.

Lübnan yerel basınındaki haberlerde, dün itibarıyla ülkenin doğusundaki sınır bölgelerinde Suriye'den gelen çok sayıdaki çekirgenin tarım alanlarını tehdit edebileceği uyarılarına yer verilmişti.