Cenin katliamına misilleme
İsrail'in Cenin'de neden olduğu katliama misilleme yapan bir Filistinli, Tel Aviv'de araçlı saldırı düzenledi.
Ortadoğu 04.07.2023, 17:31
İsrail'in Filistin'deki Cenin Mülteci kampına yönelik saldırıları devam ediyor.
Şu ana kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
Saldırılar sonrasında Tel Aviv'de araçlı saldırı düzenlendi.
Cenin katliamına misilleme olarak düzenlenen saldırı sonrasında 7 İsrail vatandaşı yaralandı.
Saldırı anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
#İsrail'in Cenin saldırısına karşı #TelAviv'de gerçekleştirilen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.— Daily Ummah (@dailyummah) July 4, 2023
Aracını İsrailli yerleşimcilerin üstüne süren Filistinli Hüseyin Khalayla bıçağıyla polis güçlerine korkusuzca saldırdıktan sonra vurularak şehit düştü. pic.twitter.com/OQAaVOjyYB
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