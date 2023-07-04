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Cenin katliamına misilleme

İsrail'in Cenin'de neden olduğu katliama misilleme yapan bir Filistinli, Tel Aviv'de araçlı saldırı düzenledi.

Ortadoğu 04.07.2023, 17:31
Cenin katliamına misilleme

İsrail'in Filistin'deki Cenin Mülteci kampına yönelik saldırıları devam ediyor.

Şu ana kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Saldırılar sonrasında Tel Aviv'de araçlı saldırı düzenlendi.

Cenin katliamına misilleme olarak düzenlenen saldırı sonrasında 7 İsrail vatandaşı yaralandı.

Saldırı anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

#İsrail #cenin
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