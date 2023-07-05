Cenin saldırı sonrası harabeye döndü

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda, kamptaki evlerin yüzde 80'inin zarar gördüğü belirtildi.

Cenin Vali Yardımcısı Kemal Ebu er-Rub, İsrail'in saldırıları sonrasında, bölgedeki durumla ilgili bilgi verdi.

"İsrail'in, apartmanlar ve müstakil evlerden oluşan yaklaşık bin yapıdan müteşekkil Cenin Mülteci Kampı'na saldırılarında, kamptaki evlerin yüzde 80'i zarar gördü" diyen Ebu er-Rub, saldırıları "barbarca" olarak nitelendirdi.

Evler ve yapılardaki hasarın yanı sıra onlarca aracın da tamamen veya kısmen zarar gördüğü saldırılarda, bölgedeki su, elektrik, sabit hat ve kanalizasyon şebekeleri gibi altyapının da tahrip edildiğini anlatan Filistinli yetkili, Cenin Valiliğinin bu sabahtan itibaren "onarım sürecini" başlattığını belirterek, yıkımın etkilerinin ilgili makamlar tarafından tam olarak daha sonra ilan edileceğini kaydetti.

İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi gece saatlerinde Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı.

İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren saldırılarında 4’ü çocuk, 12 Filistinli öldürülmüş, 20’si ağır olmak üzere yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı.

Mülteci kampından çekilen İsrail ordusu, bir askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail Ordu Radyosu'na verdiği demeçte, "operasyonun hedeflerine ulaşıldığını, Cenin Mülteci Kampı'ndaki terör altyapısını çökerttiklerini ve 300 kadar şüpheliyi gözaltına aldıklarını" ifade etmişti.