CENTCOM Komutanı ile BAE Genelkurmay Başkanı Abu Dabi'de görüştü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Michael Kurilla, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Genelkurmay Başkanı Hamed Muhammed Sani er-Rumeysi ile "askeri ve savunma alanında iş birliğini" görüştü.

BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, CENTCOM Komutanı Kurilla başkent Abu Dabi'de Genelkurmay Başkanı Rumeysi ile bir araya geldi.

Görüşmede, ABD ile BAE arasındaki dostane ilişkiler ve ortak çalışmaların yanı sıra mevcut stratejik ilişkiler çerçevesinde askeri ve savunma alanında iş birliği konusu ele alındı.

İkilinin ayrıca ABD ile BAE için ortak öneme sahip konuları masaya yatırdığı ve bu konularda iki ülkenin bakış açılarını değerlendirdiği aktarıldı.

ABD ile BAE arasında haziran ayında "Demir Savunucu 22" adlı ortak askeri tatbikat yapılmıştı.