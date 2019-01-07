Cevad Zarif Hindistan-İran ortak ilişkileri için Hindistan'da

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 7 Ocak'ta Hindistan'ı ziyaret edecek.

İran Ticaret Odası Başkanı, Endüstri, Maden ve Tarım (ICCIMA) Gholamhossein Shafi büyük bir işadamları heyeti ile birlikte Hindistan'ı ziyaret edecek.

4 günlük ziyaretin bir parçası olarak, özel sektör işadamları ile görüşmeler yapılacak, Hint Endüstrisi Konfederasyonu ile işbirliği anlaşması imzalanacak ve görüşmeler ortak bir İran-Hindistan Odasının kurulması konusunda yapılacak.

Özellikle bankacılık, ulaştırma ve gümrük alanlarında ticaretteki engellerin belirlenmesi ve ortadan kaldırılması, İran ile Hindistan arasındaki tercihli ticaret anlaşmasının imzalanması ve Chabahar Limanı'ndaki ortak yatırımlar üzerine görüşmeler yapılacak.

30'dan fazla ilaç ve ilaç üreticisi, tıbbi malzeme, bitkisel ilaç, araba yedek parçaları, elektronik malzeme, petrokimya ve kimyasal madde üreticileri ile tekstil ve ilgili sanayilerle uğraşanların yanı sıra sağlık turizmi Gholamhossein Shafi'ye eşlik ediyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net