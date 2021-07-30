Cevad Zarif'ten Türkçe dayanışma mesajı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle yayımladığı dayanışma mesajında "Hayır dua ve imkanlarımız Türkiye'deki kardeşlerimizin hizmetinde olacaktır." ifadelerini kullandı.

Zarif, Twitter hesabından Türkçe paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bazı bölgelerinde çıkan yangından çok etkilendim. Türkiye hükümeti ve halkının acılarını paylaşıyoruz ve yanlarında olacağız."

Türkiye'nin bazı bölgelerinde çıkan yangından çok etkilendim. Türkiye hükümeti ve halkının acılarını paylaşıyoruz ve yanlarında olacağız. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Hayır dua ve imkanlarımız Türkiye'deki kardeşlerimizin hizmetinde olacaktır — Javad Zarif (@JZarif) July 30, 2021

Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulunan Zarif, "Hayır dua ve imkanlarımız Türkiye'deki kardeşlerimizin hizmetinde olacaktır." ifadelerine yer verdi.