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Cevad Zarif'ten Türkçe dayanışma mesajı

İran Dışişleri Bakanı Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çıkan orman yangınları dolayısıyla Türkiye'ye Türkçe bir mesaj gönderdi. Zarif, dualarımızla yanındayız mesajı verdi.

Ortadoğu 30.07.2021, 17:55
Cevad Zarif'ten Türkçe dayanışma mesajı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle yayımladığı dayanışma mesajında "Hayır dua ve imkanlarımız Türkiye'deki kardeşlerimizin hizmetinde olacaktır." ifadelerini kullandı.

Zarif, Twitter hesabından Türkçe paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bazı bölgelerinde çıkan yangından çok etkilendim. Türkiye hükümeti ve halkının acılarını paylaşıyoruz ve yanlarında olacağız."

Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulunan Zarif, "Hayır dua ve imkanlarımız Türkiye'deki kardeşlerimizin hizmetinde olacaktır." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA
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#iran #Cevad Zarif #orman yangınları
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