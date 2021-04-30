Cevad Zarif, Viyana görüşmelerinden ümitli

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran ile 4+1 ülkeleri arasında devam eden nükleer anlaşma müzakereleri ve bölge turu hakkında değerlendirmede bulundu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi'nin nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması için yapılan müzakerelerin liderliği görevini yürüttüğünü, kendisinin Basra Körfezi turunu Kuveyt Başbakanı Sabah Halid es-Sabah ve Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed Nasır ile tamamladığını aktaran Zarif, "Bölgedeki barış planına yoğunlaştık. Viyana ve bölgedeki görüşmelerde ilgili olumlu işaretler göze çarpıyor." ifadelerini kullandı.

Zarif, bu hafta çıktığı bölge turu kapsamında Katar, Irak, Umman ve Kuveyt'e resmi ziyaret gerçekleştirdi.