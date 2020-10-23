Çeviri hatası mı İsrailseverlik mi?

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikeri (BAE) arasında imzalanan normalleşme anlaşmasının ardından iki ülke açıkça İslam ve Müslüman karşıtlığı üzerinden ilişkilerini geliştiriyor. BAE'nin bu anlaşma sonrası skandal adımlarına bir yenisi daha eklendi.

BAE’de Zayed’in paralı gazetecisi Hamad Al Mazrouei, İsrailli bir gazeteye röportaj vererek alçakça ifadelerle Peygamber Efendimiz’e (S.A.V.) suçlamalar yöneltti. Peygamber Efendimize ‘Hayber'de Yahudilere haksızlık etme’ iftirasını atan Mazrouei, “Onları Medine’den kovdu. 629’da Medine’den ihraç edilen Hayber Yahudileri için İsrail’den özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bununla da yetinmeyen Mazrouei, Suudi Arabistan’a “Yahudilere tazminat ödeyin” çağrısı yaparak şunları söyledi: “Suudi Kralı Selman ve oğlu Muhammed bin Selman’ın başını çektiği Suudi yönetimini Yahudi örgütlerine tazminat ödemeye çağırıyorum. Paralarını, işlerini ve evlerini kaybettiler. Hicaz topraklarının sahibidirler. Suudi yönetimi şimdi bazı Yahudilere vatandaşlık vermeli ve onlara maddi tazminat ödemeli.”

Tepkiler üzerine önce bu sözlerinin sadece kendi fikirleri olmadığını, bu öneriyi Zayed’in emri ile gündeme getirdiğini ima eden mesajlar paylaşan Mazrouei, tepkiler daha da artınca de “Yanlış çeviri yapıldı” diyerek çark etmeye çalıştı. Röportajdan sonra İsrail’e giden Mazrouei, İsrailli ünlü isimler tarafından havalimanında kahramanlar gibi karşılandı.

Kaynak: Haber 7