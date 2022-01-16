Cezayir'le BAE arasında iş birliği görüşmesi

BAE Dışişleri Bakanlığının sitesinden paylaşılan yazılı açıklamaya göre Al Nahyan, halihazırda Abu Dabi'yi ziyaret eden Cezayirli mevkidaşı Lamamra ile bir araya geldi.

İki ülke arasındaki kardeşlik ilişkileri, ortak iş birliği ve bu iş birliğini geliştirme yollarının ele alındığı görüşmede, bölgedeki gelişmeler ve ortak öneme sahip meseleler masaya yatırıldı.

Cezayir Dışişleri Bakanı'nın BAE'nin de içinde bulunduğu yurt dışı turunun, mart ayında ülkesinin ev sahipliği yapacağı Arap Zirvesi'ne hazırlık kapsamında olduğu belirtiliyor.