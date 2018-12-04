Cezayir lideri Buteflika, Selman ile görüşemeyecek

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika hastalığını gerekçe göstererek Suudi Veliaht Prens Bin Selman'ı ağırlayamayacağını duyurdu.

Cezayir lideri Abdülaziz Buteflika, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından ilk yurt dışı turu kapsamında ülkesine gelen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile 'grip olduğu için' bir araya gelemeyeceğini açıkladı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Cezayir'e giden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Cezayir Başbakanı Ahmed Uyahya ile bir araya geldi. Cezayir ile Suudi Arabistan, iki ülke arasında siyasi, güvenlik ve terörle mücadele alanlarında iş birliğini güçlendirmek için yüksek koordinasyon konseyi kurulması kararı aldı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net