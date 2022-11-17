Cezayir, Slovenya’ya doğal gaz ihracatı anlaşmasını güncelledi

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, ülkeye resmi bir çalışma ziyareti gerçekleştiren Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon’un, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra ile bir araya geldiğini açıkladı.

Lamamra ile Fajon, ikili görüşmede, gelişmekte olan Cezayir-Slovenya ilişkilerini ele aldı.

İki ülke arasında şekillenen dinamik ilişkilerin kapsam alanlarının, özellikle enerji, madencilik, yenilenebilir enerji ve dijitalleşme gibi yeni alanları içerecek şekilde genişletilmesinin gerekliliği vurgulandı.

Bakanların, Avrupa-Akdeniz ortaklığının çeşitli yönleri ve Cezayir ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri de görüştüğü aktarılan açıklamada, ayrıca bölgesel ve uluslararası düzeyde çok çeşitli güncel konuların da gözden geçirildiği vurgulandı.

Lamamra ile Fajon, ikili görüşme sonrası Sonatrach ile Sloven Geoplin şirketi arasında doğal gaz tedarik anlaşması imza törenine katıldı.

Söz konusu imza töreninde Cezayir Enerji ve Madencilik Bakanı Muhammed Arkab ile Slovenyalı mevkidaşı Bojan Kumer de hazır bulundu.