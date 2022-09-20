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Cezayir’den Kral Selman'a Arap Birliği Zirvesi daveti

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’dan Kasım ayında ülkesinde yapılacak olan Arap Birliği Zirvesi’ne katılmak üzere davet aldı.

Ortadoğu 20.09.2022, 08:09 20.09.2022, 08:22
Cezayir’den Kral Selman'a Arap Birliği Zirvesi daveti


Söz konusu davet, Kral Selman adına, Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ve İklim İşleri Elçisi Adil el-Cubeyr tarafından, Cezayir Adalet Bakanı Abdurraşid Tabbi ile yaptığı görüşme sırasında teslim alındı.

Görüşmede, iki kardeş ülke arasındaki ilişkileri çeşitli alanlarda geliştirme yolları ele alınırken, ortak çıkarları ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Şarku’l Avsat

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