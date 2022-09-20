Cezayir’den Kral Selman'a Arap Birliği Zirvesi daveti



Söz konusu davet, Kral Selman adına, Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ve İklim İşleri Elçisi Adil el-Cubeyr tarafından, Cezayir Adalet Bakanı Abdurraşid Tabbi ile yaptığı görüşme sırasında teslim alındı.



Görüşmede, iki kardeş ülke arasındaki ilişkileri çeşitli alanlarda geliştirme yolları ele alınırken, ortak çıkarları ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Şarku’l Avsat