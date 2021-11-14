Cham Wings Belarus'a uçmayacak

Suriye merkezli özel havayolu şirketi Cham Wings, Belarus Polonya sınırında biriken binlerce göçmen dolayısıyla oluşan 'kritik koşullar' nedeniyle Şam-Minsk arasındaki uçuşlarını askıya aldığını duyurdu.

Duyuru, Polonya polisinin sınırda bir Suriyelinin öldüğünü bildirmesinden birkaç saat sonra geldi.

Şirketten yapılan açıklamada, "Belarus-Polonya sınırındaki durum ve Minsk uçuşlarımızdaki yolcuların çoğunun Suriye vatandaşı olması nedeniyle, Belarus'un başkentine yönelik cumartesi gününden itibaren uçuşlarımızı durdurma kararı aldık." denildi.

Kararın, Avrupa'ya gitme niyetinde olan göçmenlerle uçaktaki diğer yolcular arasındaki farkın anlaşılamaması nedeniyle alındığı belirtildi.

Kaynak: Euronews