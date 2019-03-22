Christchurch saldırısının aynını Hindistan'da isteyen adam BAE'den sınırdışı edildi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Transguard Group'un bir çalışanı geçen hafta Yeni Zelanda'da Müslümanların katledilmesini kutlayan bir sosyal medya bildirisi sonrası işten atıldı ve sınır dışı edildi. Facebook'a terör saldırılarını onayladığını ifade eden duyarsız bir yorumda bulundu ve bu tür saldırıların Hindistan'da da yapılması gerektiğini önerdi.

Şirket web sitesinde yayınlanan bir bildiride "Haftasonu bir Transguard çalışanı, Yeni Zelanda'daki Christchurch'te yaşanan cami saldırısını kutlayan kişisel Facebook hesabına ateşli yorumlar yaptı. Bu kişinin gerçek kimliğini doğruladıktan sonra, Transguard tarafından yakalandı, güvenlik kimlik bilgilerinden çıkarıldı, istihdamımızdaki iş anlaşması sonlandı ve şirket politikası ve 2012 tarihli 5 sayılı BAE Siber Suçlar Kanunu uyarınca ilgili makamlara devredildi" dedi.

"Bu açıklama itibariyle, BAE hükümeti tarafından sınır dışı edildi", dedi.

Transguard Genel Müdürü Greg Ward, “Sosyal medyanın uygunsuz kullanımı için sıfır tolerans politikamız var ve bunun sonucunda bu bireyin iş anlaşması derhal sonlandırıldı ve adaletle yüzleşmek için yetkililere teslim edildi” dedi.

Ayrıca, "Transguard'ın uzun süredir devam eden sosyal medya politikası, BAE'nin katı siber suç yönetmeliklerini desteklemek amacıyla kuruldu. Federal yasaya göre, para cezası, fesih ve sınır dışı etme de dahil olmak üzere düzenli izleme, değerlendirme ve gerekirse disiplin cezası ile uygulanmaktadır" denildi.

Güvenlik şirketi, çalışanının kimliğini açıklamadı ve yayınladığı mesajı paylaşmadı. Bununla birlikte, sosyal medyada dolaştığı iddia edilen mesajın ekran görüntüsü, sanığın, hastalıklı mesajını yazmak için Rony Singh adında sahte bir kimlik kullandığını ortaya koydu.

Sahte kimlik kullanarak Facebook'ta yayınlanan mesajında, Hindistan'ın işgali altındaki Keşmir'in Pulwama ilçesinde 14 Şubat'ta saldırı yapanlar hatırlatılarak, Yeni Zelanda'da gerçekleşen terör saldırısının benzerinin Hindistan'da Cuma günü tekrarlanması gerektiğini söyledi.

"Bu Hindistan'da da olmalı", Müslümanlara "şüpheli bir topluluk" diyerek yazdı.

14 Şubat'ta Pulwama'daki patlama sonucunda 49 Hint askeri öldürülmüştü.

Kaynak: ummid.com, www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2019, 10:46