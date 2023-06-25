CIA yapay zeka tanıtımında Mekke'deki hacıları kullandı

Amerikan istihbarat servisi, yapay zeka temelli casusluk uygulamalarının tanıtımında Mekke'de hac ibadetini yerine getiren kişilere ait bir fotoğrafı kullandı.

ABD'nin istihbarat ajansı CIA, yapa zeka kullanan casusluk uygulamalarının tanıtımında tepki çeken bir uygulamaya imza etti.

CIA tarafından, istihbarat ajansının kabiliyetlerinden bahsedilen bir sunumda, yeni gözlem ve yapay zekalı casusluk uygulamalarından da bahsedildi. Uygulamalar tanıtılırken Mekke'deki hacıların fotoğrafının kullanıldığı, aralarından rastgele bir kişinin ise çember içerisine alındığı görüldü.

Middle East Eye'ın haberine göre, CIA'nın yapay zekalı yüz tanıma teknolojilerinin tanıtımı yapılırken ABD ile ilgisi olmayan bir hac fotoğrafının kullanılması tepkiye yol açtı.

Kullanılan fotoğrafın 2017'de çekilen ve stok fotoğraf sitesinden alınan bir fotoğraf olduğu belirtildi.

İslami sivil toplum kuruluşları, fotoğrafın kullanılmasının Amerikan istihbaratının "tehdit algısına" dair ipuçları verdiği ve ABD'nin Müslümanlara bakış açısının bir özeti olduğu yorumlarında bulundu.

CIA ise konuya ilişkin bir yorum yapmadı.