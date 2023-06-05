Çin'den Filistinli mültecilere para yardımı

Çin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang, bu yıl Çin’in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) 1 milyon dolar değerinde yardım sağlayacağını açıkladı.

BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Taahhüt Konferansı’nda konuşan Geng Shuang, uluslararası toplumun Filistin-İsrail sorununu her zaman uluslararası gündemin en üst sıralarında tutması ve iki devletli çözümü hızlandırması gerektiğini vurguladı.

Geng Shuang, Çin'in Filistin halkının meşru ulusal haklarını yeniden elde etmek için yürüttüğü haklı davayı, Filistin'in, başkenti Doğu Kudüs olan ve 1967 sınırlarını esas alan tam bağımsız bir devlet kurmasını desteklediğini yineledi.